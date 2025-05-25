МЗС України засуджує масовані терористичні удари Росії 24-25 травня

Як повідомляє Суспільне.

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило нещодавні масовані терористичні удари, які Росія завдала по українських містах 24-25 травня. У своїй заяві МЗС підкреслило, що ці атаки стали одними з найбільш руйнівних за весь час повномасштабної війни.

Російські війська використали понад 600 повітряних засобів, серед яких були балістичні ракети “Іскандер-М”/KN-23, дрони Shahed, крилаті ракети Х-101 та “Калібр”, а також ракети Х-22 і Х-59/69. Найбільше постраждав Київ, але удари також вразили Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Київську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Хмельницьку та Чернігівську області.

У МЗС зазначили, що Росія цілеспрямовано атакувала житлові райони, студентські гуртожитки, торгові центри, школи, лікарні та інші цивільні об’єкти, які не мають жодного військового значення. Внаслідок цих терористичних дій загинули десятки мирних жителів, а понад сотня отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Такі дії Росії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, а також кваліфікуються як воєнні злочини і злочини проти людяності. МЗС підкреслює, що Росія не має наміру зупиняти агресію та терор проти цивільного населення, незважаючи на активні мирні ініціативи України та міжнародних партнерів.

Відомство закликало міжнародну спільноту посилити санкції проти російських підприємств у військово-промисловому комплексі, енергетиці, банківському секторі та інших сферах. Також було висловлено прохання надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, зокрема системи Patriot, IRIS-T, NASAMS та відповідні боєприпаси.

МЗС наполягає на необхідності покарання військово-політичного керівництва Росії за злочини агресії, воєнні злочини та злочини проти людяності, закликаючи міжнародну спільноту забезпечити їхню кримінальну відповідальність. Росія повинна нести повну відповідальність за свої дії, які загрожують не лише Україні, а й глобальній безпеці та стабільності.

Згідно з інформацією, у ніч проти 24 травня Росія здійснила масовану повітряну атаку, використавши 14 балістичних ракет типу “Іскандер-М/KN-23” та 250 безпілотників. Наступної ночі, 25 травня, було зафіксовано комбінований удар із застосуванням 367 повітряних засобів: 9 балістичних ракет “Іскандер”, 55 крилатих ракет Х-101, 1 ракета Х-22, 4 авіаційні ракети Х-59/69 та 298 ударних дронів.

Протиповітряна оборона України знищила 45 крилатих ракет та 139 безпілотників, водночас 2 авіаційні ракети та 127 дронів були втрачені. Внаслідок цих атак загинули 12 осіб, а понад 60 отримали поранення.