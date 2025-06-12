В Україні відбувся 66-й обмін полоненими: повернулися захисники Маріуполя

Про це повідомили на Facebook-сторінці бригади “Гарт”

12 червня в Україні відбувся обмін полоненими, в рамках якого троє військовослужбовців Донецького прикордонного загону повернулися додому. Цей обмін став можливим завдяки домовленостям, досягнутим під час другого раунду переговорів у Стамбулі, що відбулися 2 червня. Інформацію про це оприлюднили на Facebook-сторінці бригади “Гарт”, яка є наступником 1-го (Донецького) прикордонного загону.

“З російських катівень повернулося ще троє військовослужбовців 1 прикордонного загону. Вітаємо на рідній землі!” – Бригада “Гарт”

Цей обмін став 66-м з початку повномасштабного вторгнення, як зазначив президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що серед повернених є нацгвардійці та прикордонники, які потребують медичного лікування. Це вже другий етап повернення тяжкопоранених та тяжкохворих військових.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що до України повернулися військовослужбовці Збройних Сил України, включаючи представників Десантно-штурмових військ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил територіальної оборони, Сил безпілотних систем, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Усі звільнені – чоловіки, які займають рядові та сержантські посади.

Серед звільнених є захисники Маріуполя, які провели в полоні понад три роки. Деяких українських воїнів вважали зниклими безвісти, що підкреслює важливість цього обміну для їхніх родин та близьких.