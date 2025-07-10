Міністерство фінансів підтвердило умови МВФ щодо БЕБ, не оцінювало кандидатів

Тоді ж посли країн Групи семи привітали останній крок у процесі відбору директора БЕБ.

Міністерство фінансів України підтвердило виконання умов Міжнародного валютного фонду щодо перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Проте, у відомстві зазначили, що не брали участі в оцінці кандидатів на посаду директора БЕБ.

Згідно з Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ, вибір керівника БЕБ має здійснювати незалежна комісія. Законодавство про БЕБ надає міжнародним експертам вирішальний голос, а комісія відповідає за оцінку кандидатів.

“Міністерство фінансів не брало участі у міжвідомчій координації або консультаціях щодо оцінки кандидатів на посаду Директора БЕБ, оскільки повноваження оцінювання кандидатів належить виключно Комісії з проведення конкурсу на посаду Директора БЕБ. Конкурсна комісія ухвалювала рішення самостійно на відкритих засіданнях, до Мінфіну запити від конкурсної комісії щодо оцінки кандидатів не надходили.” – Міністерство фінансів України

Також у Мінфіні підтвердили, що Україна повинна призначити директора БЕБ до кінця липня 2025 року, що є вимогою МВФ.

7 липня уряд не затвердив кандидатуру Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ через сумніви щодо його відповідності необхідним критеріям. У Кабміні підкреслили, що рішення ухвалене відповідно до Закону України “Про Бюро економічної безпеки”.

8 липня Олександр Цивінський висловив намір дізнатися про “безпекові оцінки” СБУ, які стали причиною відхилення його кандидатури. Він зазначив, що протягом 10 років успішно проходив перевірки СБУ, а свою заяву опублікував у Facebook.

9 липня конкурсна комісія оприлюднила рішення уряду про відхилення кандидатури Цивінського. У протоколі зазначено, що рішення базується на інформації СБУ та статті 2 Закону про національну безпеку, яка визначає правову основу державної політики у сфері безпеки.

Про Олександра Цивінського

Олександр Цивінський є керівником третього підрозділу детективів Другого головного підрозділу детективів НАБУ. Він має багаторічний досвід роботи в органах внутрішніх справ і був одним із перших детективів Національного антикорупційного бюро України. У своїй анкеті він зазначав, що не є членом політичних партій.

Цивінський керував операцією “Чисте місто”, проведеною 6 лютого НАБУ та САП для викриття корупційних схем серед посадовців столиці у земельній та бюджетній сферах. За даними слідства, учасники схеми незаконно реєстрували право власності на неіснуючі споруди, що дозволяло уникати відкритих торгів.

24 червня Цивінський переміг у конкурсі на посаду керівника БЕБ. 30 червня Кабінет міністрів отримав подання на його призначення, після чого уряд мав 10 днів для ухвалення рішення.

Посли країн Групи семи привітали цей крок у процесі відбору директора БЕБ, підкресливши важливість прозорості та участі міжнародних і українських членів комісії для успішної реформи Бюро економічної безпеки та покращення бізнес-клімату в Україні.