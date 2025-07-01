Податки в Україні 2024-2025: нові акцизи та оподаткування цифрових платформ

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомляв у своєму Telegram-каналі про плани уряду щодо оподаткування онлайн-платформ та акцизу на солодкі напої.

Міністерство фінансів України підтвердило, що в цьому році не планується підвищення податків. Усі зміни, які стосуються оподаткування, зокрема введення податку на доходи, отримані через цифрові платформи, а також акцизу на напої з підсолоджувачами, можуть бути реалізовані лише наступного року в рамках національної стратегії доходів до 2030 року.

Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев зазначив, що наразі тривають консультації щодо законопроєкту, що стосується оподаткування цифрових платформ. Він підкреслив, що на даний момент немає перспективи внесення законопроєкту про акциз на солодкі газовані напої до сесійної зали.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт, що передбачає запровадження акцизного податку на воду з цукром або іншими підсолоджувальними речовинами у липні 2024 року. Відтоді статус цього законопроєкту залишився незмінним.

Законопроєкт, що стосується оподаткування цифрових платформ, наразі перебуває на розгляді у фінансовому комітеті. Він передбачає оподаткування доходів фізичних осіб, які отримують прибуток від продажу товарів або надання послуг через онлайн-платформи, такі як Rozetka, Prom, Olx та інші.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що уряд планує ввести акциз на солодку воду та оподаткування онлайн-платформ у 2025 році відповідно до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки.