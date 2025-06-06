Загибель журналістів в Україні з початку війни: статистика та факти

Як повідомляють дані моніторингу Інституту масової інформації

З початку війни в Україні, яка розпочалася у 2014 році, загинуло 113 журналістів. Серед них 106 медійників стали жертвами з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Ці дані наводить моніторинг Інституту масової інформації.

Згідно з інформацією, з 2014 року 15 журналістів, з яких шість були українцями, а дев’ять – іноземцями, загинули під час виконання своїх професійних обов’язків. Ще 14 медійників стали цивільними жертвами, а 84 – учасниками бойових дій.