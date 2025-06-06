Загибель журналістів в Україні з початку війни: статистика та факти

Як повідомляють дані моніторингу Інституту масової інформації

З початку війни в Україні, яка розпочалася у 2014 році, загинуло 113 журналістів. Серед них 106 медійників стали жертвами з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Ці дані наводить моніторинг Інституту масової інформації.

Згідно з інформацією, з 2014 року 15 журналістів, з яких шість були українцями, а дев’ять – іноземцями, загинули під час виконання своїх професійних обов’язків. Ще 14 медійників стали цивільними жертвами, а 84 – учасниками бойових дій.

“Від початку російсько-української війни Україна втратила десятки журналістів – як українських, так і іноземних. Це були сміливі люди, які ризикували життям, аби донести правду про злочини Росії до світу. Їхні репортажі ставали голосами тих, кого намагалися змусити мовчати. Завдяки їхній відданості світ дізнався про Бучу, Ізюм, Маріуполь.”

– Катерина Дячук, керівниця відділу моніторингу свободи слова Інституту масової інформації

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