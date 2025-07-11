1234-й день війни України: вибухи, удари ЗСУ та політичні новини

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
11 липня 2025 року відзначаємо 1234-й день повномасштабної війни України проти Росії. У цей час відбуваються численні події, пов’язані з конфліктом, які заслуговують на увагу.
У ніч на 12 липня в Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві та Херсоні було зафіксовано вибухи, про що повідомили кореспонденти.
Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні підтвердив відновлення постачання оборонної допомоги зі Сполучених Штатів.
Сили безпілотних систем Збройних Сил України, спільно з іншими підрозділами, завдали ударів по Луховіцькому авіазаводу ім. Вороніна в Московській області та конструкторському бюро приладобудування ім. академіка Шипунова в Тульській області.
Дональд Трамп, президент США, висловив свою думку щодо атаки Росії на Україну, зокрема, про обстріл пологового будинку в Харкові, внаслідок якого пацієнтки отримали стресові реакції, а сама будівля зазнала пошкоджень.
Володимир Зеленський розглядає міністра оборони Рустема Умєрова як основного кандидата на посаду посла України в США, з можливістю заміни його одним із чинних урядовців.
Оперативна ситуація в регіонах
У Києві активно працює протиповітряна оборона, про що повідомив міський голова Віталій Кличко.
На Хмельниччині о 01:30 пролунав вибух, за інформацією кореспондентів.
У Черкасах та на околицях міста знову чулися вибухи.
Також у Херсоні зафіксовано вибухи.
Вибухи пролунали і в Кропивницькому, про що повідомляють журналісти.
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- Масована атака Росії на Україну 25 травня спричинила жертви та руйнування у кількох містах, включно з Києвом, Харковом, Миколаєвом та іншими регіонами.
- Вибух на газогоні біля Владивостока знищив частину інфраструктури, пошкоджено водогін для військових. Українська розвідка повідомляє про удари ЗСУ по аеродрому та заводу в Росії.