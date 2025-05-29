Останні бойові дії на фронті: понад 200 атак та великі втрати ворога

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Протягом останньої доби на фронті відбулося понад 200 боєзіткнень, зокрема 205 атак, внаслідок яких російські збройні сили зазнали втрат у кількості близько 1050 військових. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення в Україну, втрати Росії наближаються до 985 тисяч осіб, згідно з даними Генерального штабу Збройних Сил України.

28 травня російські війська здійснили два ракетні удари та 93 авіаудари, випустивши три ракети і скинувши 176 керованих авіаційних бомб (КАБ). Вони також атакували позиції українських військ 3279 дронами-камікадзе та понад 5400 разів обстріляли українські позиції і населені пункти.

Авіаудари були спрямовані на райони населених пунктів, таких як Великий Прикіл, Угроїди, Есмань у Сумській області, а також Довга Балка, Зоря, Олександро-Калинове, Новоторецьке, Покровськ, Новоукраїнка, Мирноград, Сухий Яр, Запоріжжя, Комар і Мирне в Донецькій області, а також Малинівка в Запорізькій області.

Сили оборони України завдали ударів по одинадцяти ворожих позиціях, де перебували російські солдати, техніка та зброя, а також по пунктах управління безпілотниками та двох артилерійських засобах.

На Харківському напрямку російські війська чотири рази намагалися прорвати оборону в районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого. На Куп’янському напрямку відбулося вісім атак, зокрема в районах Загризового та Зеленого Гаю, де українські захисники успішно відбили штурми.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази в районах Рідкодуба, Колодязів, Надії, Греківки, Серебрянського лісу, а також у напрямках Карпівки, Середнього, Нового Миру та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку українські війська зупинили три атаки в напрямках Верхньокам’янського та Григорівки. На Краматорському напрямку росіяни 15 разів атакували позиції біля Маркового, Предтечиного, Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку зафіксовано 21 атаку в районах Торецька, Диліївки, Дружби, а також у напрямках Плещіївки та Олександро-Калинового. На Покровському напрямку українські захисники відбили 54 штурми в районах Миролюбівки, Малинівки, Мирного, Лисівки, Котлиного, Удачного, Котлярівки, Горіхового, а також у напрямках Зорі, Олексіївки, Русиного Яру, Новомиколаївки і Яблунівки.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 21 атаку в районах Костянтинополя, Багатиря, Новополя, Зеленого Поля, Вільного Поля, а також у напрямках Воскресенки і Одрадного. На Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку російські війська шість разів штурмували позиції поблизу Щербаків, Степового, Новоданилівки та Роботиного. На Придніпровському напрямку українські військові успішно відбили дві атаки противника.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань ворога. На Курському напрямку відбулося 33 боєзіткнення, ворог завдав 20 авіаударів, скинув 38 керованих авіаційних бомб і здійснив 205 обстрілів, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню.