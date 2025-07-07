Україна готує санкції проти китайських компаній через постачання деталей для російських дронів

4 липня СБУ повідомляла у своєму Telegram-каналі, що в безпілотниках, якими армія РФ атакувала Київ, було виявлено компоненти китайського виробництва.

В Україні активно розглядають можливість введення санкцій проти китайських компаній, які постачають деталі для російських дронів, що використовуються в атаках на українські території. Про це повідомив Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики.

Власюк зазначив, що Росія значно збільшила виробництво озброєнь, що стало можливим завдяки постачанням комплектуючих з Китаю. Київ збирає інформацію про ці постачання та передає її китайській стороні, проте офіційної відповіді щодо заборони експорту до Росії поки що не отримано.

У зв’язку з цим, українська влада вивчає можливість запровадження санкцій РНБО проти китайських компаній.

“У Китаю є повага до санкцій, зокрема й українських. Адже після того, як Україна запроваджує їх, наші партнери можуть зробити аналогічні кроки.” – Владислав Власюк

Власюк пояснив, що навіть санкції від невеликої кількості країн можуть зробити китайські компанії “токсичними”, що призведе до припинення співпраці з ними. Це, на його думку, може суттєво зменшити експорт критичних компонентів до російського військово-промислового комплексу.

Крім того, Росія почала зменшувати використання комплектуючих з Європи та США через вже існуючі обмеження від країн-партнерів України. У 18-му пакеті санкцій Європейського Союзу, який готується проти Кремля, планується накласти обмеження на два китайські банки.

“Надалі Україна проситиме міжнародних партнерів запроваджувати санкції проти всіх виробників та постачальників критичних компонентів, матеріалів та засобів виробництва.” – Владислав Власюк

4 липня Служба безпеки України повідомила, що у безпілотниках, якими російська армія атакувала Київ, були виявлені компоненти китайського виробництва.

У квітні президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані української розвідки та СБУ, заявив, що Китай постачає Росії артилерію та порох, а також займається виробництвом озброєнь на території РФ. Офіційний Пекін заперечує ці звинувачення, називаючи їх “безпідставними”.