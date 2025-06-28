День Конституції України: історія та значення Основного Закону

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

28 червня Україна святкує важливу дату – День Конституції. Цього дня, у 1996 році, був ухвалений Основний Закон нашої держави.

День Конституції є єдиним державним святом, яке закріплене в самій Конституції України:

“Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним святом – Днем Конституції України”

Прийняття Конституції стало основою для правового регулювання незалежної України, підтвердило її суверенітет і територіальну цілісність, а також сприяло захисту прав людини та підвищенню міжнародного авторитету України.

Далі розглянемо, чому важливо знати Конституцію України та які історичні документи передували її створенню.

Історичні корені українського конституціоналізму

Історія українського конституціоналізму бере початок з часів князя Ярослава Мудрого в XI столітті. Його “Руська правда” стала першою відомою кодифікацією прав на території Київської Русі, що спиралася на законодавчі акти європейських держав.

Цей збірник законів базувався на звичаєвому праві і включав норми кримінального, спадкового, торгового та процесуального законодавства. Незважаючи на привілеї для вищого стану, “Руська правда” захищала права всіх вільних людей на життя, здоров’я і майно, а судові рішення мали підставу для справедливого вироку.

Перші конституції на українських землях

На території сучасної України, зокрема в Правобережжі, діяла Конституція Речі Посполитої, ухвалена 3 травня 1791 року. Вона вважається першою в Європі та другою у світі конституцією, що встановлювала державний устрій на основі ідей Просвітництва, зміцнювала виконавчу владу, скасовувала принцип одноголосного прийняття рішень (liberum veto) та розширювала права міщан.

Хоча ця Конституція втратила чинність у 1795 році через поділ країни між Росією та Австрією, її історичне значення залишається важливим.

Конституція Пилипа Орлика

Конституція Пилипа Орлика, відома як “Пакти та конституції законів і вольностей Війська Запорозького”, вважається однією з перших писемних конституцій у Європі. Вона була укладена 1710 року в Бендерах після поразки гетьмана Івана Мазепи.

“Конституція Пилипа Орлика, якій понад 300 років. Її називають першою писемною Конституцією Європи. Справедливо, щоб її читали в кожному куточку України. Для цього вона буде перекладена з латини на українську мову, і десятки тисяч примірників відправляться в українські школи” – Володимир Зеленський

Цей документ визначав поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову гілки, обмежував права гетьмана і закладав основи майбутнього державного ладу. Оригінал Конституції зберігається у Національному архіві Швеції, а у 2023 році Швеція передала Україні засвідчену копію цього важливого документа.

Конституція Української Народної Республіки

29 квітня 1918 року Центральна рада ухвалила Конституцію УНР, яка проголошувала державну незалежність, територіальну цілісність, рівність прав громадян та демократичні свободи. Республіка мала бути парламентською, без посади президента, з широким місцевим самоврядуванням і правом національних меншин на автономію.

Проте через державний переворот гетьмана Павла Скоропадського цей документ так і не набув чинності.

Радянські конституції та шлях до сучасної Конституції

В період радянської влади в Україні діяло чотири конституції (1919, 1929, 1937, 1978 років). Остання з них залишалася чинною навіть після проголошення незалежності України до 1996 року. Хоча в документах декларувалися демократичні свободи та права людини, на практиці вони не виконувалися.

Процес створення сучасної Конституції розпочався після ухвалення у 1990 році Декларації про державний суверенітет України. Протягом шести років було розроблено понад 15 варіантів документа, які активно обговорювалися та вдосконалювалися. Найбільші суперечки викликали питання розподілу влади, державної символіки, статусу російської мови та автономії Криму.

Ухвалення Конституції 1996 року

Основний Закон України був ухвалений 28 червня 1996 року після 24-годинного марафону роботи Верховної Ради. “Батьком” Конституції вважають народного депутата Михайла Сироту, який представляв усі статті документа під час “конституційної ночі”.

“Боротьба була дуже виснажливою, і були моменти, коли здавалося, що все висить на волосині, і незалежної України не буде.” – Михайло Сирота

З того часу Конституція неодноразово змінювалася, проте процедура внесення змін є дуже суворою. Для схвалення поправок потрібно від 2/3 до 3/4 голосів від конституційного складу Верховної Ради. Зміни, що обмежують права людини або загрожують незалежності та територіальній цілісності, взагалі заборонені.

Конституція в умовах воєнного стану

Зміни до Конституції України заборонені під час воєнного або надзвичайного стану. Водночас стаття 64 передбачає можливість встановлення окремих обмежень прав і свобод із чітким зазначенням строку їх дії.

Проте низка прав, гарантованих Конституцією, не можуть бути обмежені навіть у період воєнного стану. Це передбачено статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 та 63.