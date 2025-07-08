Корупція в Україні 2024: статистика вироків і антикорупційний рейтинг

Про це повідомили у пресслужбі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК)

У 2024 році в Україні було засуджено 2195 осіб за корупційні злочини, що складає близько 80% від усіх справ у цій категорії. Ця інформація була озвучена пресслужбою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке зазначило, що кількість вироків зростає з кожним роком.

Згідно з наданими даними, 60 осіб отримали вироки за справами, що стосуються топкорупції, які розглядає Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Серед них 17 осіб були засуджені до позбавлення волі, переважно на термін від 5 до 10 років. Ще 34 особи отримали умовне покарання, а решта – штрафи.

У чверті випадків засуджених за корупцію також позбавляли майна. Багато з них отримали додаткові покарання у вигляді заборони займати певні посади або здійснювати певну діяльність.

ВАКС виніс найбільшу кількість вироків за статтею “зловживання владою або службовим становищем”. Також розглядалися справи, пов’язані з “привласненням, розтратою або заволодінням майном”, “отриманням неправомірної вигоди” та “зловживанням впливом”.

НАЗК підкреслило, що у справах, які розглядали загальні місцеві суди, більшість фігурантів не були публічними службовцями.

У 2024 році загальні місцеві суди визнали винними 2135 осіб у корупційних правопорушеннях, з яких понад 60% – за пропозицію або надання неправомірної вигоди. Основним видом покарання у цих випадках був штраф.

Для порівняння, у 2021 році за корупційні злочини було засуджено 1149 осіб, з яких лише 24 – за топкорупцію.

На початку лютого 2025 року міжнародна організація Transparency International у своєму звіті повідомила, що за підсумками 2024 року Україна погіршила свої позиції за Індексом сприйняття корупції, опустившись на одну сходинку. Україна зайняла 105-те місце серед 180 країн, що брали участь у рейтингу.