Координаційний штаб спростував фейки РФ про репатріацію тіл загиблих

Як повідомляється у повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спростував інформацію, що надійшла з Російської Федерації, про нібито початок процесу повернення тіл загиблих військових або проведення репатріаційних заходів, які нібито стали результатом домовленостей у Стамбулі. Відомство оприлюднило відповідний реліз, у якому зазначається, що ці заяви не відповідають дійсності.
У штабі акцентували увагу на тому, що в даний момент триває підготовка до обміну важкохворих та важкопоранених, а також до повернення тіл загиблих захисників України.
“Будь-які односторонні заяви або дії представників держави-агресорки є лише черговою маніпуляцією стосовно чутливої та важливої теми репатріації тіл наших захисників.”
Крім того, у Координаційному штабі підкреслили, що Україна готова до проведення репатріаційних заходів, а також до обміну військовополоненими, включаючи можливість обміну за формулою “всіх на всіх”.
Ця інформація продовжує оновлюватися, і штаб обіцяє надавати актуальні дані щодо ситуації.
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- Координаційний штаб обговорив реалізацію угод щодо обміну військовополоненими з Росією, зокрема формулу “всіх на всіх” та репатріацію тіл загиблих.
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