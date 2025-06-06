Координаційний штаб спростував фейки РФ про репатріацію тіл загиблих

Як повідомляється у повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спростував інформацію, що надійшла з Російської Федерації, про нібито початок процесу повернення тіл загиблих військових або проведення репатріаційних заходів, які нібито стали результатом домовленостей у Стамбулі. Відомство оприлюднило відповідний реліз, у якому зазначається, що ці заяви не відповідають дійсності.

У штабі акцентували увагу на тому, що в даний момент триває підготовка до обміну важкохворих та важкопоранених, а також до повернення тіл загиблих захисників України.

“Будь-які односторонні заяви або дії представників держави-агресорки є лише черговою маніпуляцією стосовно чутливої та важливої теми репатріації тіл наших захисників.”

Крім того, у Координаційному штабі підкреслили, що Україна готова до проведення репатріаційних заходів, а також до обміну військовополоненими, включаючи можливість обміну за формулою “всіх на всіх”.

Ця інформація продовжує оновлюватися, і штаб обіцяє надавати актуальні дані щодо ситуації.