Україна створює добровольчі групи протиповітряного захисту для боротьби з дронами

Про це повідомили у Міністерстві оборони України

11 червня, у середу, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення груп протиповітряного захисту, які будуть формуватися з добровольців територіальних громад. Ці групи будуть спрямовані на боротьбу з дронами-камікадзе та іншими повітряними загрозами. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Основною метою новостворених груп стане протидія повітряним загрозам, зокрема російським ударним безпілотникам.

У відомстві зазначили, що групи протиповітряного захисту (ГПЗ) формуватимуться за територіальним принципом. Вони підпорядковуватимуться командирам Сил територіальної оборони Збройних сил України, а в питаннях виконання завдань ППО – командуванню Повітряних сил ЗСУ.

До складу ГПЗ будуть залучені добровольці, які не підлягають мобілізації та пройшли відповідну підготовку. Ці учасники зможуть використовувати ударні безпілотники, пілотовані повітряні судна, особисту стрілецьку зброю, засоби радіоелектронної боротьби, а також системи штучного інтелекту.

“До сьогодні були відсутні правові підстави для залучення приватних літаків до виконання завдань протиповітряної оборони, попри те, що свідомі громадяни давно пропонують свою техніку та свою участь у відбитті повітряних нападів противника. Цей крок дозволить посилити можливості протиповітряної оборони в умовах зростаючого застосування ворогом ударних БПЛА”, – зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

Крім того, учасники груп протиповітряного захисту отримають соціальні гарантії, які передбачені для військовослужбовців, включаючи грошове забезпечення, пільги та страховки.

Цей проєкт ініційовано Міністерством оборони у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, відповідно до рішення Ставки Верховного Головнокомандувача.