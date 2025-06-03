Верховна Рада ухвалила закон про кримінальну відповідальність за порушення санкцій

Як повідомив у Telegram нардеп від парламентської фракції “Голос” Ярослав Железняк, докладніше за посиланням: Telegram Ярослава Железняка

3 червня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №12406, який вводить кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій. Якщо закон буде остаточно затверджений і підписаний президентом Володимиром Зеленським, у Кримінальному кодексі з’явиться нова стаття, що регулюватиме ці питання.

Про це повідомив народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що за законопроєкт проголосували 254 депутати.

Основні положення документа передбачають криміналізацію порушень та обходу санкцій, зокрема фінансових. Законопроєкт встановлює відповідальність як за умисні, так і за необережні дії, а також визначає покарання у вигляді штрафів від 425 тисяч до 2,04 мільйона гривень або позбавлення волі на строк від 2 до 10 років.

Крім того, законопроєкт вводить вартісний поріг у 151,4 тисячі гривень для відмежування дрібних порушень та передбачає обов’язкове додаткове покарання у вигляді заборони на професійну діяльність до 15 років, а в деяких випадках – конфіскацію майна.

“Також передбачено відповідальність юридичних осіб (штраф, конфіскація, ліквідація). Суб’єкти правопорушення – не лише підсанкційні, але й треті особи.” – Ярослав Железняк

У Міністерстві юстиції зазначили, що цей законопроєкт відповідає європейським вимогам. У квітні 2024 року Євросоюз ухвалив директиву, яка зобов’язує країни-члени криміналізувати порушення санкцій. Україна, прагнучи до членства в ЄС, має імплементувати подібні норми.

“Подібні закони вже діють у США, Великій Британії, Канаді та інших країнах. Тепер і в Україні діятиме такий правовий механізм, що забезпечуватиме відповідальність за порушення застосованих державою санкцій, їх умисний обхід та посилення ефективності санкцій в інтересах національної безпеки України.” – Міністерство юстиції України

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський зареєстрував цей законопроєкт у Верховній Раді 14 січня 2025 року.