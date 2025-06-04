Кислиця критикує рішення ООН про Всесвітній день коня

Як повідомляє соцмережа Х (Twitter-акаунт Сергія Кислиці)

Сергій Кислиця, перший заступник глави Міністерства закордонних справ України та колишній представник України в ООН, висловив своє незадоволення рішенням Генеральної Асамблеї ООН про встановлення 11 липня Всесвітнім днем коня. Про це він повідомив у соціальній мережі Х.

“Генасамблея ООН ухвалила рішення про відзначення міжнародного Дня коней. Ну що ще на часі?!” – Сергій Кислиця

Кислиця іронічно нагадав про рядки з твору Михайла Коцюбинського “Коні не винні”, підкреслюючи, що це рішення не є пріоритетним серед інших важливих питань, які потребують уваги.

“Пригадую, який опір чинили українській делегації, коли та намагалася кілька років просунути ініціативу про запровадження Дня боротьби з дезінформацією. Мовляв, годі ці дні запроваджувати. Ан нєт, нескінчений потік днів флори й фауни несеться по хащах.” – Сергій Кислиця

Він також зазначив, що резолюцію про встановлення Міжнародного дня коней ініціювала Монголія, яка, на його думку, порушила Римський статут, не арештувавши російського президента Володимира Путіна під час його візиту у вересні 2024 року.

Кислиця планує ініціювати перегляд позиції України щодо підтримки різних міжнародних днів ООН, закликаючи до припинення формування іміджу Організації Об’єднаних Націй як структури, що втрачає актуальність у виконанні свого первинного мандату.

Нагадаємо, що 3 червня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, якою 11 липня проголошено Всесвітнім днем коня. Метою цієї ініціативи є підвищення глобальної обізнаності про економічне та соціальне значення коней і конярської галузі.

За цю резолюцію проголосували 169 країн, проти виступили лише США, а Україна підтримала її.