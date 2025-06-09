Міністр культури спростував фейк про призупинення ексгумацій у Пужниках

Як повідомляє сторінці у фейсбуці Миколи Точицького

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький спростував чутки про нібито призупинення ексгумаційних робіт у селі Пужники, що на Тернопільщині. Він зазначив, що документ, який поширюється в інтернеті, є фейковим.

Цю інформацію міністр оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

“Соціальними мережами і серед польської аудиторії шириться інформація про нібито рішення Міністерства культури та стратегічних комунікацій України призупинити пошукові та ексгумаційні роботи в селі Садове (колишнє Пужники) Тернопільської області. Ця інформація, яка викладена нібито в листі за моїм підписом, є фейком, спрямованим на підрив історичного конструктивного діалогу між Україною та Польщею.” – Микола Точицький

Міністр також нагадав, що польові роботи в Пужниках були завершені 10 травня 2025 року.

“Польська сторона назвала цей процес історичним та дипломатичним проривом. Наголошую: ми є і залишаємось відданими демократичним і християнським цінностям, і ми будемо надалі гідно вшановувати памʼять українців та поляків.”

За словами Точицького, Міністерство культури України очікує на швидку реакцію Міністерства культури Польщі та його очільниці Ганни Врублевської.

Нагадаємо, що ексгумаційні роботи в колишньому селі Пужники розпочалися 24 квітня 2025 року. Фахівці виявили останки 42 осіб, чия належність буде встановлена за допомогою ДНК-експертизи.