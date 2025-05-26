День Сил спеціальних операцій ЗСУ: указ Зеленського від 27 травня

Як повідомляє сайт Офісу президента України

Володимир Зеленський, президент України, підписав указ, який проголошує 27 травня Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Цей важливий документ, номер 346/2025, був опублікований на офіційному сайті Офісу президента.

У тексті указу зазначається, що “вшановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій ЗСУ, які проявили себе у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій, постановляю: установити в Україні День Сил спеціальних операцій ЗСУ, який відзначатиметься щороку 27 травня”.

Крім того, президент скасував попередній указ №311/2016 від 26 липня 2016 року, що також стосувався Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Генеральний штаб Збройних Сил України підкреслив, що саме 27 травня 2014 року бійці полків спецпризначення разом із побратимами з інших підрозділів Сил оборони здійснили операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від російських військ, встановивши там державний прапор України.

Окрім цього, командувач Сил спеціальних операцій генерал-майор Олександр Трепак видав окремий наказ, який встановлює дату вшанування пам’яті полеглих воїнів ССО – 29 липня.