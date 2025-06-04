Про це повідомляє AP з посиланням на американського чиновника.

4 червня 2025 року відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі “Рамштайн”, яке вперше за три роки пройде без участі міністра оборони США. Цю інформацію підтвердив американський чиновник.

Згідно з повідомленням, очільник Пентагону Піт Гегсет, який нещодавно повернувся з конференції з національної безпеки в Сінгапурі, прибуде до Брюсселя лише в середу ввечері, вже після завершення засідання Контактної групи.

Крім того, за словами представника США, Гегсет не має наміру приєднуватися до засідання в онлайн-форматі.

Нагадаємо, що попереднє засідання Контактної групи у форматі “Рамштайн” відбулося 11 квітня в Брюсселі, де союзники оголосили про нові пакети допомоги Україні та створили коаліцію під назвою “Радіоелектронна боротьба”.