Верховна Рада відтермінувала штрафи за біокомпоненти у бензинах до 2026 року

Як повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі

Верховна Рада України ухвалила рішення про відтермінування штрафів за невиконання вимог до вмісту біокомпонентів у бензинах до 1 січня 2026 року. Це стало можливим завдяки внесеній правці до законопроєкту №13134, який був затверджений 18 червня.

Народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк повідомив, що за цей законопроєкт проголосували 248 депутатів.

Згідно з правкою, відповідальність за продаж бензинів на митній території України з вмістом біопального менше 5% буде відтерміновано. Проте, вимога щодо обов’язкового вмісту біокомпонентів у бензинах залишається в силі. Від 1 травня 2025 року бензини в Україні повинні містити не менше 5% рідких біокомпонентів, що закріплено в законі “Про внесення змін до деяких законів України щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту”. Це стосується таких видів біопального, як біобутанол, біогаз, біодизель, біоетанол та біоводень.

Виняток становлять бензини з октановим числом 98 і вище, а також пальне, що використовується Міністерством оборони та для формування мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів.

З 1 червня 2025 року біопаливо, яке враховується для дотримання обов’язкової частки у бензинах, повинно відповідати критеріям сталості.

Перехідний етап підвищення акцизів на пальне розпочався 1 вересня 2024 року. До 1 січня 2028 року акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне – 330 євро за 1000 літрів, а на скраплений газ – 250 євро за 1000 літрів.

За невиконання вимог щодо наявності біокомпонентів у бензинах на виробників, імпортерів або продавців пального буде накладено штраф у розмірі 7 прожиткових мінімумів за кожні 1000 літрів бензину, що на 1 травня 2025 року становитиме 21 196 грн за 1000 літрів.