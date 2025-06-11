МЗС України відповідає на звинувачення Угорщини щодо Зеленського

Про це написав у соцмережі Х речник МЗС Георгій Тихий

Міністерство закордонних справ України висловило рішучу відповідь на звинувачення з боку угорської влади, яка стверджує, що президент Володимир Зеленський втручається у внутрішні справи Угорщини та підтримує опозиційні сили. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий у своїх соціальних мережах.

Він зазначив, що Будапешт продовжує “примітивну демонізацію України”, замість того, щоб вимагати від Росії згоди на припинення війни.

“Комунікаційна лінія угорської влади, яка демонізує Україну та Президента Зеленського, зійшла з рейок. Там, де треба бути принциповою, угорська влада мовчить. А там, де треба шукати точки дотику – кидається безпідставними звинуваченнями.” – Георгій Тихий, речник МЗС України

Тихий також нагадав, що Україна неодноразово закликала до повного та безумовного припинення вогню, яке Росія відкидає, продовжуючи свою агресію.

У МЗС підкреслили, що Київ відповідально ставиться до захисту прав угорської меншини, але очікує на взаємність з боку Угорщини.

“Добросусідство має бути обопільним. Ставка угорської влади на примітивну демонізацію України – програшна та недалекоглядна. Розраховуємо, що пошук уявних ворогів колись мине, а добросусідство двох народів залишиться.” – Георгій Тихий, речник МЗС України

Раніше речник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що президент Зеленський веде активну агітацію за угорську опозиційну партію “Тиса” та ігнорує той факт, що членство України в ЄС не є пріоритетом для національних інтересів Угорщини.