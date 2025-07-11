МЗС України спростувало заяви Угорщини про загибель мобілізованого угорця

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Міністерство закордонних справ України висловило свою позицію щодо заяв угорського уряду про нібито загибель угорця з Закарпаття у територіальному центрі комплектування (ТЦК). В МЗС ці заяви охарактеризували як маніпулятивні. Раніше представники Збройних сил України уточнили, що мобілізований громадянин помер від тромбоемболії.

На брифінгу 11 липня речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що реакція України на ці заяви є «вичерпною».

“Немає замовчування. На додаток, заяви керівництва Угорщини маніпулятивні і спотворюють ситуацію. Подивіться на ці заяви, вони не згадують ніде Росію. Таке враження, що в Україні навіть мобілізація існує просто сама по собі. Ми хотіли б, щоб угорська сторона пригадала, що причиною мобілізації в Україні є російська агресія нашої держави.” – Георгій Тихий, речник МЗС України

Тихий також підкреслив, що українці угорського походження змушені захищати свою країну від російської агресії.

“Спроби використання окремих випадків у політичних цілях шкодять українсько-угорським відносинам і створюють зайве напруження, яке й так достатньо відчутне. Ми закликаємо Угорщину утриматися від спекуляцій на цій темі. Якщо в Угорщині справді турбує доля етнічних угорців в Україні, логічно було б спрямувати зусилля на вплив на Росію – аби та припинила обстріли, а згодом і агресію загалом.” – Георгій Тихий, речник МЗС України

Раніше українського посла в Угорщині викликали до Міністерства закордонних справ цієї країни через нібито загибель угорця у ТЦК, якого, за словами угорської сторони, “побили”. На це також звернув увагу прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що Йосип Шебештень є громадянином України, який був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах 14 червня 2025 року. Військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби, проте пізніше він самовільно залишив розташування військової частини.

24 червня Шебештень потрапив до лікарні, а 6 липня помер від тромбоемболії легеневої артерії. Висновок експертизи не вказує на застосування фізичного насильства щодо нього.