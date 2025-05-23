Про це повідомляє пресслужба укарінського оборонного відомтва за пресслужба укарінського оборонного відомтваКід повідомляє міністерство оборони.

Міністерство оборони України оголосило про впровадження нового ударного безпілотного авіаційного комплексу, відомого як “Білий вовк”, до складу Збройних Сил. Цю інформацію підтвердила пресслужба відомства.

Дрон “Білий вовк” має можливість доставляти потужний бойовий заряд, здатний ефективно знищувати важку техніку, укріплення та інші захищені об’єкти противника. Його швидке розгортання за лічені хвилини робить його надзвичайно мобільним і оперативним засобом для виконання бойових завдань.

Комплекс включає сам безпілотник, оснащений цифровою комбінованою камерою, станцію управління та контролю, а також комплект акумуляторів, що забезпечують автономність дрона в бойових умовах.

Крім того, 20 травня Міноборони затвердило нову лінійку оптоволоконних FPV-дронів українського виробництва під назвою “Хижак” REBOFF. Ці безпілотники відрізняються високою стійкістю до радіоелектронної боротьби та здатні виконувати різноманітні бойові завдання.

Нагадаємо, що наприкінці квітня в Україні був запущений маркетплейс новітніх технологій для військових – Brave1 Market. Ця платформа дозволяє підрозділам ЗСУ самостійно обирати техніку для оснащення, купуючи її за кошти військових частин, що сприяє підвищенню ефективності та адаптивності українських військ.