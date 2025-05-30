Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України

У ніч на 29 травня над Чорним морем було знищено новітній російський реактивний дрон, ймовірно, моделі “Дань-М”. Цей безпілотник був збитий за допомогою мобільного зенітно-ракетного комплексу, розробленого фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України за підтримки міжнародних партнерів.

Згідно з інформацією, наданою ГУР МО України, 29 травня 2025 року для відбиття нічної атаки ворожих безпілотників на Одещину було успішно використано мобільний зенітно-ракетний комплекс, оснащений ракетами Р-73.

“29 травня 2025 року для відбиття нічної ворожої атаки безпілотників на Одещину було успішно застосовано розроблений фахівцями ГУР МО України за підтримки іноземних партнерів мобільний зенітно-ракетний комплекс, оснащений ракетами Р-73”, – йдеться у повідомленні.

Також варто зазначити, що в той же день у пресцентрі “Південь” повідомили про атаку Росії на Одещину трьома невідомими засобами ураження. Протиповітряна оборона знищила дві цілі, а одна була втрачена в акваторії Чорного моря.

Завдяки злагодженим діям українських військових та впровадженню сучасних технологій, атака була ефективно відбита, що свідчить про високий рівень обороноздатності регіону.