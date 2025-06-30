СБУ затримала понад 700 шпигунів, серед них 175 неповнолітніх

Про це Артем Дехтяренко розповів виданню Financial Times

Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко повідомив, що з весни 2024 року СБУ затримала понад 700 осіб, які були залучені до шпигунства, підпалів та вибухів, організованих дистанційно російськими агентами. Серед них близько 175 осіб – неповнолітні.

Цю інформацію Артем Дехтяренко надав виданню Financial Times. Він зазначив, що деякі з затриманих стали жертвами обману з боку російських спецслужб і вчиняли злочини, не усвідомлюючи цього.

“Неповнолітні не можуть передбачити наслідків своїх дій, що робить їх особливо вразливими до вербування російськими військовослужбовцями.” – Артем Дехтяренко

Служба безпеки також повідомила, що російські спецслужби поступово змінювали завдання для завербованих українців. Спочатку їм пропонували підпалювати автомобілі та електростанції, а згодом – терцентри комплектування та пункти набору військовослужбовців.

“З початку 2025 року вони перейшли до використання українців як терористів-смертників.”

За словами речника, якщо десять років тому деякі українці могли симпатизувати військовим діям Росії, то зараз таких практично не залишилося. Це змусило російські спецслужби змінити підхід до пропозицій грошей.

“Якщо десять років тому деякі українці симпатизували військовим діям Росії, то зараз майже не залишилося тих, хто підтримує ‘Русский мир’. Тож [російські спецслужби – ред.] змінили свій підхід до пропонування людям грошей.” – Артем Дехтяренко

В Україні правоохоронці розпочали інформаційну кампанію протидії російським вербувальникам, зокрема в навчальних закладах. Співробітники СБУ проводять бесіди з дітьми про методи вербування, які використовують росіяни в соціальних мережах та месенджерах, таких як Telegram, Viber, WhatsApp.

Російські агенти пропонують “швидкий заробіток” з привабливими сумами – від 100 до тисячі доларів. Діти повинні навчитися розпізнавати такі запити та адекватно реагувати на них.

Хоча СБУ працює з неповнолітніми, які погодилися на співпрацю з росіянами, в рамках ювенальної юстиції та українського законодавства, арешт і ув’язнення мають бути крайнім заходом. Водночас голова СБУ Василь Малюк зазначив, що таких неповнолітніх вважають “державними зрадниками”.

За даними ювенальної поліції України, до кінця травня 2025 року близько 50 неповнолітніх повідомили про спроби підкупу через месенджери.