Україна розробляє власні розвідувальні дрони для військових потреб

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В Україні активно триває процес розробки власної зброї та техніки, зокрема у сфері розвідувальних дронів. Анна Гвоздяр, заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, в інтерв’ю розповіла про можливість заміни китайських дронів Mavic на українські аналоги.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що Китай призупинив продаж дронів Mavic Україні та іншим європейським країнам, але продовжує їх постачання до Росії.

“У нас останній рік ведеться робота. Це не стосується заміни китайських або не китайських “мавіків”. Це питання взагалі появи українських продуктів в різних класах. І в тому числі в цьому класі – розвідників. В Україні є низка виробників, які зараз вже працюють із цим.” – Анна Гвоздяр

“Тобто низка таких виробів вже є. Ми працюємо над тим, щоб вони масштабувалися і були найбільш наближеними до потреб наших військових. Це не питання китайських, не китайських дронів, – це питання до того, що нам треба більше в Україні виробляти українського для потреб нашого війська.” – Анна Гвоздяр

Таким чином, Україна активно розвиває власні технології у сфері дронів, що дозволить задовольнити потреби військових та зменшити залежність від імпортних постачань. Це важливий крок у зміцненні обороноздатності країни.