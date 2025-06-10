Нова державна стратегія житлової політики в Україні: доступне житло для всіх

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій

В Україні розпочато розробку нової державної стратегії житлової політики. Сьогодні, 10 червня, відбулася перша установча зустріч робочої групи, яка займатиметься створенням цього важливого документа, що має на меті забезпечити українців доступним житлом. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій.

Очільник міністерства Олексій Кулеба зазначив, що внаслідок повномасштабного вторгнення Росії було пошкоджено або знищено понад 2 мільйони домогосподарств, що становить 13% від загального житлового фонду країни. Крім того, в Україні налічується понад 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

“Сотні тисяч родин втратили житло повністю. Саме тому житлова політика має змінити фокус. Ми маємо створити систему. Відкрите, чесне, збалансоване поле, де кожен – молодь, військові, родини з дітьми, ветерани, ВПО, – розуміє, які є можливості, як ними скористатися, і що гарантує держава.” – Олексій Кулеба

Основні цілі нової стратегії включають:

забезпечення реальної доступності житла через розвиток орендного ринку, впровадження ефективних фінансово-кредитних інструментів та удосконалення іпотечних програм;

справедливу участь держави у вирішенні житлових питань для ветеранів, військових, ВПО, багатодітних родин та молоді;

підвищення інституційної спроможності місцевої влади, щоб громади отримали дієві інструменти для реалізації житлової політики;

залучення міжнародних партнерів, бізнесу та експертів для формування збалансованої та сталої моделі.

На урядовому рівні вже створено міжвідомчу робочу групу, яка відповідатиме за підготовку проєкту стратегії, узагальнення пропозицій та напрацювання рішень. Координацію роботи здійснюватиме керівний комітет під головуванням Кулеби. Також функціонуватиме технічна робоча група, яка займатиметься аналітикою, консультаціями та розробкою змістових блоків.

Відомство також зазначило, що розробка державної стратегії житлової політики є частиною плану для України (Ukraine Facility) в рамках Реформи 7, що стосується забезпечення доступу до житла для осіб, які його потребують. Стратегія передбачає впровадження заходів підтримки для створення доступного соціального житла, збільшення його кількості для ВПО та інших осіб, які не можуть орендувати чи придбати житло, зокрема для людей з інвалідністю.

Минулого літа голова комітету Верховної ради з питань органів державної влади, місцевого самоврядування та містобудування Олена Шуляк повідомила, що в Україні понад 600 тисяч людей чекають на отримання квартири. Вона підкреслила, що право на поліпшення житлових умов закріплено в Житловому кодексі, і для вирішення цієї проблеми необхідно переглянути все законодавче поле, яке регулює житлову політику.