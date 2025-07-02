Звільнення Тараса Кременя з посади мовного омбудсмена в Україні

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення Тараса Кременя з посади уповноваженого із захисту державної мови у зв’язку із закінченням терміну його призначення. Це рішення набере чинності 8 липня 2025 року.

Про дану подію повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. На засіданні 2 липня було прийнято розпорядження, яке офіційно підтверджує звільнення Кременя.

Посада уповноваженого із захисту державної мови, або мовного омбудсмена, передбачає захист української мови як державної та забезпечення прав громадян на її використання в усіх сферах життя. Ця роль включає контроль за дотриманням мовного законодавства державними органами, розгляд скарг на порушення, складання протоколів та накладення штрафів.

Крім того, мовний омбудсмен взаємодіє з урядовцями для забезпечення виконання мовного законодавства та проводить інформаційні кампанії, спрямовані на підвищення обізнаності про важливість української мови.

Тарас Кремінь обіймав цю посаду з 8 липня 2020 року. Він є відомим політиком та науковцем, автором понад 300 статей з історії української літератури, а також упорядником літературних антологій молодих українських авторів.

19 червня на “Порталі мовної політики” з’явилося відкритий лист із закликом повторно призначити Тараса Кременя на цю посаду. Лист підписали численні культурні діячі, серед яких письменники Оксана Забужко, Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Андрій Курков, Ярина Чорногуз, а також акторки Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Наталя Сумська, Римма Зюбіна та Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Вважаємо, що кандидатура чинного уповноваженого відповідає викликам, які стоять перед мовозахисною інституцією. Забезпечуючи її сталу діяльність і розвиток, утверджуємо державну мову та права українських громадян!”

Незабаром стало відомо, що Міністерство юстиції запропонувало кандидатуру актора Олександра Завальського на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Це подання вже викликало критику з боку колишнього голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича та історика Вахтанга Кіпіані.