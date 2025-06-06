Українська міграція, ВПО та ринок праці у 2025 році: огляд НБУ

Про це повідомляє Національний банк України

Станом на квітень 2025 року, кількість українців, які виїхали за межі країни, наблизилася до 7 мільйонів. Цю інформацію оприлюднив Національний банк України.

У своєму монетарному та макроекономічному огляді, Нацбанк повідомив, що з початку 2025 року за кордон виїхало близько 100 тисяч осіб. Водночас, кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні також зросла. За даними на березень 2025 року, в Україні проживає приблизно 3,8 мільйона ВПО.

Найбільша концентрація внутрішньо переміщених осіб спостерігається у Дніпропетровській (16%) та Харківській (12%) областях. Більше половини всіх ВПО (52%) походять з територій, які були повністю або частково окуповані.

В Україні також спостерігається зростання кількості вакансій, а разом з цим і кількість шукачів роботи. Нацбанк зазначає, що збільшення числа шукачів допомогло пом’якшити проблему нестачі працівників на ринку праці. Проте, існує значна невідповідність між професіями: деякі спеціальності мають недостатню кількість кандидатів, тоді як на інші спостерігається високий рівень конкуренції.

Інфляційні процеси в Україні вплинули на темпи зростання заробітних плат, які сповільнилися. За даними НБУ, споживча інфляція залишається на рівні 15,1%.

Крім того, стало відомо, що Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців у країнах ЄС до 4 березня 2027 року.