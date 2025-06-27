Збиття іранського безпілотника Shahed-136 на Сумщині у 2025 році

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України в Facebook

У червні 2025 року на Сумському напрямку був збитий новий ударний безпілотник Shahed-136, про що повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions. Інформацію підтвердила пресслужба ГУР у Facebook.

Дослідження конструкції корпусу, електронних компонентів та загального дизайну дрона вказують на його іранське походження. Важливо зазначити, що всередині безпілотника виявлено нові елементи, які можуть свідчити про активну співпрацю між Іраном та Росією.

Серед виявлених компонентів були:

комп’ютер Nvidia Jetson Orin, що функціонує на основі штучного інтелекту;

інфрачервона камера;

оновлена система супутникової навігації Nasir;

антена для прийому GPS-сигналів;

модуль для передачі відео та телеметрії.

Згідно з даними ГУР, цей дрон має можливість самостійно розпізнавати цілі та збирати розвідувальну інформацію. Технології, подібні до Nvidia Jetson Orin, також використовуються в російських безпілотниках.