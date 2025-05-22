Уряд спростив отримання пенсій для українців з окупованих територій та за кордоном

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке значно полегшує отримання пенсій для громадян, які виїхали з тимчасово окупованих територій або проживають за кордоном. Тепер вони можуть отримувати свої пенсії не лише в Ощадбанку, а й у будь-якому іншому уповноваженому банку. Цю інформацію підтвердила пресслужба Міністерства соціальної політики.

Зміни стосуються всіх пенсіонерів, незалежно від дати їх переміщення або наявності довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Отримати пенсію можна в будь-якому уповноваженому банку на території України або через відділення Укрпошти з можливістю доставки додому.

Змінити банк для отримання пенсії можна кількома способами: особисто в Пенсійному фонді України, онлайн через вебпортал ПФУ або подавши заяву в новому банку.

Для пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях або перебувають за кордоном, встановлені додаткові умови:

щорічно проходити фізичну ідентифікацію – процедуру підтвердження особи одержувача пенсії – до 31 грудня;

здійснювати видаткові операції з використанням банківської картки пенсійного рахунку щонайменше раз на півроку.

«Пенсіонери, які виїхали з тимчасово окупованих територій або залишаються на них, повинні повідомити Пенсійний фонд України про те, що вони не отримують пенсію від Російської Федерації. Це можна зробити в заяві про призначення, поновлення або продовження виплати пенсії, або в довільній формі», – зазначили в Мінсоцполітики.

Вся необхідна інформація про процедуру ідентифікації, вимоги для різних категорій пенсіонерів (включаючи тих, хто виїхав з ТОТ на підконтрольну територію, тих, хто залишається на ТОТ, та тих, хто перебуває за кордоном), способи зміни банку, необхідні документи та контакти для запису на відеоідентифікацію зібрана на офіційному вебпорталі Міністерства соціальної політики.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами гарячої лінії Пенсійного фонду України: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71. Також доступна інформація через QR-код, що веде на сторінку з повним текстом роз’яснень.

На початку цього тижня уряд також ухвалив постанову, яка дозволяє враховувати страховий стаж, набутий українцями за кордоном, для визначення права на пенсію за віком в Україні. Для цього необхідно документально підтвердити наявність такого стажу.