Герман Галущенко про стабільність енергосистеми України попри атаки Росії

Про це у Верховній Раді під частину запитань до уряду заявив міністр енергетики Герман ГалущенкоД

Російські війська знову почали активні атаки на енергетичну інфраструктуру України. Проте, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, на сьогоднішній день немає загрози масових відключень електроенергії. Цю інформацію він озвучив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Галущенко зазначив, що українська енергосистема функціонує стабільно, хоча ситуація залишається складною.

“Насамперед це – наслідок безпрецедентних атак на енергосистему, які відбувалися минулого року і цього року. На жаль, зараз атаки відновилися, масштабні атаки були на минулому тижні і щоденні атаки на відповідне обладнання в прифронтових регіонах.”

– Герман Галущенко

Міністр також повідомив, що Україна активно готується до зимового періоду: закуповуються запаси газу для виробництва електроенергії, а також вугілля та ядерного палива.

Основне навантаження в опалювальний сезон ляже на атомну генерацію, яка в пікові моменти забезпечує до 60% всієї електроенергії. Планові ремонти атомних електростанцій заплановані так, щоб протягом зими всі дев’ять блоків, що працюють на підконтрольній території, функціонували в повному обсязі.

Крім того, тривають ремонти об’єктів теплогенерації, які були пошкоджені внаслідок обстрілів у 2024 році.

Галущенко запевнив, що наразі немає загрози відключень електроенергії взимку.

“Зрозуміло, що відновлення масованих ударів може вплинути на роботу генерації і передачі, і розподілу електроенергії.”

– Герман Галущенко

Він також нагадав, що минулого року Росія здійснила 33 удари по енергетичній інфраструктурі України.