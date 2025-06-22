Зміцнення оборонних позицій в Сумській області: нові підходи від ЗСУ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В Україні активно працюють над зміцненням оборонних позицій, зокрема в Сумській області. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що в оперативно-тактичних угрупованнях (ОТУ) створюються спеціалізовані групи, які займаються питаннями фортифікацій. Також запроваджуються нові посади заступників командирів, відповідальних за цей важливий напрямок.

Генерал Сирський зазначив, що на різних ділянках фронту триває активна робота з облаштування оборонних укріплень та будівництва інженерно-фортифікаційних споруд. Сумщина є одним з пріоритетних напрямків для цих робіт.

Він підкреслив, що підходи до будівництва фортифікаційних споруд суттєво змінилися з початку повномасштабної агресії Росії. Раніше акцент робили на зведенні великих опорних пунктів і батальйонних районів оборони, але досвід боїв у Бахмуті показав, що ці форми вже не є ефективними:

“Ми бачимо, що найбільш ефективна позиція – максимум на відділення. А в основному це групи окопів, навіть так звані “лисячі нори”, які унеможливлюють застосування противником ударних дронів. Адже зараз дрон, особливо на оптоволокні, може проникнути в будь-яку щілину”. – Олександр Сирський

У Генеральному Штабі наголосили, що не всі інженерно-технічні та фортифікаційні споруди знаходяться під контролем Збройних Сил України. Відповідно до розподілу завдань, лінія бойового зіткнення облаштовується силами загальновійськових підрозділів, тоді як друга лінія оборони формується силами підтримки ЗСУ. Завдання з облаштування оперативного рубежа покладено на Державну спеціальну службу транспорту (ДССТ) Міністерства оборони України. У глибині оборони завдання з фортифікаційного обладнання виконують обласні військові адміністрації та їхні підрядні організації.

Сирський також підкреслив, що укріплення можуть бути ефективними лише за умови, що їх займає достатня кількість військових: