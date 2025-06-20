В Україні створено нове угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ

Про це повідомили Сили безпілотних систем ЗС України
В Україні було створено нове угруповання Сил безпілотних систем Збройних сил, яке об’єднує всі військові частини, що займаються безпілотниками, а також підрозділи “Лінії дронів”. Основна мета цього об’єднання полягає в підвищенні ефективності управління безпілотними комплексами.
За інформацією, наданою Силами безпілотних систем ЗС України, вперше підрозділи працюватимуть в рамках єдиної вертикалі управління, що передбачає чітку структуру, злагоджену взаємодію та спільне бачення тактики використання дронів.
Цей підхід дозволить запровадити уніфіковані методи роботи, покращити координацію дій та забезпечити більш систематичне бойове застосування безпілотних систем, підкреслюють у СБС.
Командиром нового угруповання став Роберт “Мадяр” Бровда, який раніше очолював Сили безпілотних систем.
“Це один із ключових етапів у межах реалізації 100-денного плану розвитку СБС. Дане рішення закладає основу для масштабного, системного застосування безпілотних систем у сучасній війні.”
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