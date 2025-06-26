Україна готова до переговорів про вступ до ЄС: позиція Швеції та блокування Угорщини

Про це в кулуарах Європейської Ради в Брюсселі заявила міністерка з європейських справ Швеції Джессіка Розенкранц, передає la Reppubblica.

Україна готова розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу, і Швеція сподівається на швидкий прогрес у цьому напрямку. Міністерка з європейських справ Швеції Джессіка Розенкранц висловила цю думку під час зустрічі в кулуарах Європейської Ради в Брюсселі, зазначивши, що Україна демонструє значний прогрес у реформах, незважаючи на війну.

“Я вважаю, що процес вступу до ЄС іде занадто повільно. Ми хочемо швидко просуватися в процесі вступу України. Згідно з оцінкою Комісії, ми також бачимо, що Україна досягає величезного прогресу в реформах, попри те, що перебуває посеред війни.” – Джессіка Розенкранц

Вона також підкреслила, що Європейська Комісія підтверджує готовність України до початку першого раунду переговорів, і Швеція “дуже вітає” цей крок.

“Ми наполягаємо на цьому і сподіваємося побачити прогрес найближчим часом. Це те, над чим ми будемо наполегливо працювати.” – Джессіка Розенкранц

Складнощі у переговорах та позиція Угорщини

Нещодавно стало відомо, що Євросоюз розглядає можливість розділення заявок на вступ Молдови та України. Проте Угорщина блокує відкриття переговорних кластерів для України з початку 2025 року, стверджуючи, що “членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини”.

Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина назвала такі заяви неконструктивними, особливо під час консультацій з Угорщиною.

Згідно з інформацією з офісу віцепрем’єрки з питань євроінтеграції, Україна активно реалізує рекомендації ЄС, надані в рамках Пакетів розширення 2023 та 2024 років, що сприяють просуванню секторальних реформ.

1 травня єврокомісарка з питань розширення Марта Кос оголосила, що Україна та Молдова разом відкриють перший переговорний кластер у процесі вступу до ЄС.

28 травня Марта Кос висловила сподівання, що всі переговорні кластери з Україною будуть відкриті до завершення польського головування у Раді ЄС у червні 2025 року. Однак відкриття першого кластеру наразі блокує Угорщина.

26 червня, в перший день саміту Ради ЄС, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає проти вступу України до ЄС, аргументуючи це тим, що “це приведе війну на їхню територію”.

При цьому Орбан не відповів на запитання журналістів про можливість зняття вето Угорщини після оголошення перемир’я, зазначивши, що наразі перемир’я немає.