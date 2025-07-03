Зеленський обговорив відкриття переговорних кластерів України з ЄС

Про це глава держави повідомив в дописі у Telegram.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками європейських інституцій та прем’єр-міністеркою Данії, обговорюючи важливі аспекти євроінтеграції України, зокрема відкриття переговорних кластерів. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський підкреслив, що Україна готова відкрити перший кластер і має намір підготуватися до відкриття всіх наступних у цьому році. Президент висловив сподівання, що це стане спільним досягненням під час головування Данії в Раді ЄС, яке розпочалося 1 липня і триватиме до кінця року.

На зустрічі також обговорювалися питання посилення тиску на Росію, 18-й санкційний пакет Євросоюзу, а також продовження військової допомоги Україні, з акцентом на оборонному співвиробництві та реалізації програми SAFE.

У травні 2025 року єврокомісарка Кос зазначала, що Україна та Молдова разом відкриють перший переговорний кластер щодо вступу до ЄС. Наразі підтримка відкриття переговорного процесу з Молдовою є одностайною, тоді як відкриття перемовин з Україною блокує лише Угорщина.

Раніше міністерка європейських справ Данії Марі Б’єрре заявила, що Копенгаген наполягає на призупиненні права голосу Угорщини в Раді ЄС через порушення основних прав Блоку, зокрема, використання Статті 7 Договору про Європейський Союз.

Ситуація з блокуванням вступу України до ЄС Угорщиною

Угорщина блокує відкриття кластерів переговорів про вступ України до ЄС з початку 2025 року. В уряді країни стверджують, що “членство України в ЄС стане тягарем як для блоку, так і для Угорщини”.

Угорщина провела консультативний референдум щодо вступу України до Євросоюзу, в якому було представлено перелік так званих “7 ключових загроз”, які, на думку уряду, можуть виникнути внаслідок членства України в ЄС. Серед цих загроз – економічні ризики, міграція, вплив на пенсійну систему та робочі місця.

Крім того, уряд Угорщини розіслав листи громадянам, закликаючи їх висловити свою позицію проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.

26 червня 2025 року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він проти вступу України в ЄС, оскільки це може призвести до війни на території Угорщини. Він також оголосив результати консультативного референдуму, в якому взяли участь понад 2 мільйони угорців, з яких 95% проголосували проти членства України в ЄС.

Хоча цей референдум не має юридичної сили, прем’єр Орбан використовує його результати як інструмент політичного тиску на партнерів у Євросоюзі.

Очільник угорської опозиційної партії “Тиса” Петер Мадяр зазначив, що лише 600 тисяч угорців взяли участь у консультативному референдумі, тоді як загальна чисельність населення Угорщини перевищує 9,5 мільйонів.

В Україні цю ініціативу вважають політичною маніпуляцією. Віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що цей процес є “невеликою перепоною, яка не завадить старту переговорів”.