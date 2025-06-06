Завершення пільгової торгівлі з ЄС для України: вплив квот на аграрний експорт у 2025 році

Як повідомляє медіа Reuters

З 6 червня 2025 року закінчується період пільгової торгівлі з Європейським Союзом для українських аграріїв. На зміну безмитному режиму приходять квоти, які можуть завдати серйозних збитків українській економіці, оцінених у сотні мільйонів доларів. Уряд намагається заспокоїти населення, стверджуючи, що загрози немає, тоді як Національний банк і бізнес готуються до можливих втрат. Розглянемо, що означають нові правила та як вони вплинуть на українські товари, ціни та економіку в цілому.

Завершення “торговельного безвізу” з ЄС, який діяв з літа 2022 року, призведе до відновлення квот на імпорт 30 українських товарів. Ці квоти, які діятимуть до кінця року, будуть значно меншими за обсяги, які Україна експортувала під час дії пільгового режиму. Фактично, українські аграрії зможуть безмитно експортувати до ЄС обсяги продукції, що дорівнюють приблизно семимісячному експорту за квотами до 2022 року.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що “загроз у короткотерміновій перспективі немає”. Він пояснює, що обсяги квот мають бути достатніми, щоб не завдати шкоди вітчизняним виробникам. Проте Національний банк України вже підрахував, що втрати валютної виручки можуть скласти близько 800 мільйонів доларів.

Причини змін у правилах торгівлі

Торговельний безвіз, або Автономні торговельні заходи (АТМ), був запроваджений як екстрена допомога українській економіці після початку війни. ЄС тимчасово скасував більшість мит і квот, що суттєво полегшило експорт українських товарів.

Цей крок відкрив нові можливості для українських аграріїв. За даними Eurostat, після запровадження АТМ у 2022 році Україна почала експортувати до ЄС значно більше продовольства. Наприклад, позитивне сальдо агроторгівлі з ЄС зросло з пів мільярда євро до 1,5-2,5 мільярдів євро за квартал. У 2024 році Україна увійшла до трійки найбільших агроекспортерів до ЄС, поставивши товарів на 13,1 мільярда євро.

Проте стрімке зростання українського експорту викликало занепокоєння у європейських фермерів, особливо в сусідніх країнах, таких як Польща. Польські фермери скаржилися на посилення конкуренції та тиск на ціни. Міністерка сільського господарства Франції також зазначила, що українське м’ясо птиці та зернові “дестабілізували” французькі ринки.

Пільговий режим був тимчасовим і його дію кілька разів продовжували. Кожного разу, коли виникало питання про продовження, це викликало запеклі дискусії та протести, зокрема з боку польських фермерів.

Думки експертів та аграріїв

Яна Охріменко, старша економістка Центру економічної стратегії, зазначає, що ситуація не така однозначна. Вона вважає, що збільшення імпорту української продукції, зокрема рослинництва, позитивно вплинуло на європейські аграрні ринки.

“Україна забезпечує стабільну та відносно доступну пропозицію рослинницької сировини. Наприклад, Іспанія стабільно входить до числа найбільших імпортерів української аграрної продукції серед країн-членів ЄС.” – Яна Охріменко

Таким чином, українське зерно та олійні культури стали важливою кормовою базою для європейського тваринництва. Однак європейські аграрії вбачають у цьому ризики. Люк Верне, генеральний секретар Farm Europe, зазначає, що аграрні виробники ЄС зіткнулися з “потрійним шоком”: зростаючою конкуренцією з імпортом, новими регуляціями та кліматичними катаклізмами.

Водночас українські економісти підкреслюють, що Україна є великим ринком збуту для європейських виробників, імпортуючи з ЄС готову харчову продукцію.

“Український агропромисловий сектор є комплементарним до більшості аграрних ринків країн ЄС, і торгівля такими товарами з Україною є взаємовигідною для європейських виробників.” – Яна Охріменко

Фермери в ЄС є політично активною групою, яка використовує механізми політичного впливу для захисту своїх інтересів. Люк Верне вважає, що рішення Брюсселя – це спроба “перезавантажити” аграрну дискусію напередодні переговорів про вступ України до ЄС.

Позиція українського уряду

Прем’єр-міністр Шмигаль наполягав, що не бачить загроз для України через відновлення квот. Він зазначив, що до повномасштабного вторгнення між Україною та ЄС діяла зона вільної торгівлі, яка продовжить функціонувати. Нові квоти, за його словами, є лише тимчасовим етапом.

Головна мета уряду – домовитися з ЄС про перегляд правил торгівлі, щоб закріпити для України кращі умови. Уряд сподівається підписати ці зміни вже у 2025 році.

Втрати для української економіки від нових обмежень все ж будуть значними. Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук зазначив, що Україна може недоотримати близько 800 мільйонів доларів валютної виручки через відновлення квот. Це вплине на загальні надходження валюти в країну, хоча не буде критичним для валютного ринку.

Проте в парламенті лунають песимістичні прогнози. Голова комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що нові умови можуть коштувати Україні до 3,5 мільярда євро на рік.

Нові умови, нові ринки та адаптація України

Є позитивні новини з Брюсселя для української металургії. 5 червня Рада ЄС вирішила продовжити призупинення захисних заходів щодо імпорту заліза та сталі з України до 2028 року. Це рішення покликане підтримати українську економіку.

Також продовжено “транспортний безвіз” з ЄС до кінця 2025 року, що спростить вантажні перевезення українських товарів.

Україні необхідно продовжувати адаптацію свого законодавства до європейських стандартів. Яна Охріменко підкреслює, що це є ключем до інтеграції в європейський ринок.

“Наразі найбільші законодавчі прогалини – у сфері регулювання генетично модифікованої продукції, а також стандартів збуту низки аграрних товарів.” – Яна Охріменко

У відповідь на зміни в торгівлі українські посадовці планують змінити політику експорту сільгосппродукції. Міністр аграрної політики Віталій Коваль зазначив, що пріоритетом стане розвиток внутрішньої переробки сільгоспсировини.

“Якщо хтось думає, що нас можна змусити стати сировинною колонією, цього не станеться.” – Віталій Коваль

Український бізнес вже починає шукати нові ринки збуту. Трейдери пшениці активно розглядають можливості в Азії, де українська продукція користується попитом.

Експерти радять аграріям не поспішати з форвардними контрактами, оскільки ціни на світовому ринку можуть зрости через погодні проблеми в основних країнах-виробниках.