Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, підтвердила, що ринок Європейського Союзу залишається відкритим для українських товарів, і питання про припинення торгівлі не стоїть на порядку денному. Цю інформацію вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

Стефанішина зазначила, що Україна та ЄС активно ведуть діалог, спрямований на пошук довгострокових рішень у сфері торгівлі. Вона підкреслила: «Не йдеться про жодне припинення вільної торгівлі: ринок ЄС залишається відкритим для українських товарів. Ми домовилися про швидку та конструктивну роботу над досягненням довгострокового рішення».

Віцепрем’єрка також акцентувала увагу на тому, що рішення Європейської Комісії про запровадження перехідних заходів для українського експорту в ЄС, які набудуть чинності з 6 червня 2025 року, є важливим проміжним кроком. «Це дозволить уникнути найгіршого сценарію та забезпечити стійке рішення в рамках угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС», – додала вона.

Раніше Тарас Качка, заступник міністра економіки України, повідомив, що Україна спільно з Європейським Союзом працює над переглядом 29-ї статті Угоди про асоціацію. Це має на меті розширення доступу українських товарів на ринок ЄС.