Раніше речник Єврокомісії Олоф Ґілл заявив у медіа Євроінтеграція

Переговори між Україною та Європейським Союзом щодо нових торговельних правил повинні завершитися до кінця липня. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль під час прес-конференції в Брюсселі.

Дія механізму автономних торговельних заходів (АТМ), відомого як “торгівельний безвіз” для України, закінчується 5 червня. Цей механізм забезпечував лібералізацію торгівлі, а після його завершення двостороння торгівля між Україною та ЄС буде регулюватися Угодою про Поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA).

Коваль підкреслив, що переговори про нові торговельні правила вже активно тривають, і їх мета – забезпечити лібералізацію торгівлі, зокрема безперешкодний рух не сенситивних товарів. Під час дії АТМ існував список із семи сенситивних товарів, таких як куряче м’ясо, цукор, мед, крупи, яйця, овес і кукурудза, які підлягали спеціальному регулюванню.

Міністр також закликав Єврокомісію до прозорості, щоб скоротити період невизначеності та швидше досягти довгострокового порозуміння, заснованого на відкритості та адаптивності.

Віталій Коваль наголосив на актуальності лібералізованих торговельних принципів, оскільки війна в Україні триває, і ці принципи необхідні для подолання її наслідків.

Речник Єврокомісії Олоф Ґілл раніше зазначив, що якщо до 5 червня не вдасться внести зміни до угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС, Брюссель запропонує перехідні заходи для підтримки українських експортерів. Наразі Єврокомісія зосереджена на перегляді Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС.

Механізм АТМ, або “торгівельний безвіз”, був запроваджений ЄС 4 червня 2022 року для підтримки українських виробників в умовах війни та блокування чорноморських портів Росією. У 2023 році його термін дії продовжили ще на рік.

У 2024 році Єврокомісія запропонувала ввести квоти на деякі продукти, такі як яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед, щоб захистити ринок ЄС. 13 травня 2024 року ЄС ухвалив продовження “торгівельного безвізу” для України, а нові правила набули чинності 6 червня 2024 року і діятимуть до 5 червня 2025 року.

Проте європейські фермери неодноразово протестували проти цієї програми, вважаючи, що українська продукція є дешевшою і створює для них конкуренцію.