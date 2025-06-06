Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністерка з питань євроінтеграції, повідомила про те, що Україна активно веде переговори з Європейським Союзом щодо нових умов торгівлі після завершення режиму “торгівельного безвізу”, який припинив свою дію 5 червня.

Цю інформацію Стефанішина озвучила під час виступу у Верховній Раді 6 червня. Вона зазначила, що до кінця липня українські експортери можуть користуватися перехідним рішенням, яке передбачає додаткові квоти на товари з України, що раніше підпадали під “торгівельний безвіз”. У цей період тривають переговори щодо нових умов торгівлі.

“Команди мають знайти рішення стосовно статті 29 роботи. Це постійні умови торгівлі. Можливо, обсяг квот буде не такий самий, як в чинних умовах лібералізації торгівлі, але коштом інших заходів, наприклад, зменшення додаткових стягнень з надходження, ми зможемо досягнути збалансування рішення.” – Ольга Стефанішина

Нагадаємо, що Польща скасувала режим автономних торгівельних заходів, або “торгівельний безвіз” з Україною ще у травні 2025 року, не чекаючи на його завершення на рівні всього ЄС.

Режим “торгівельного безвізу” був запроваджений Євросоюзом 4 червня 2022 року з метою підтримки українських виробників та економіки в умовах війни з Росією.

Крім того, ЄС створив так звані коридори солідарності на сухопутних кордонах, щоб забезпечити можливість експорту української сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки, незважаючи на блокування чорноморських портів Росією.

У 2023 році термін дії цього механізму було продовжено ще на рік.

У 2024 році Єврокомісія запропонувала ввести квоти на певні продукти, щоб захистити ринок ЄС, зокрема на яйця, птицю, цукор, овес, кукурудзу, крупи та мед. 13 травня 2024 року ЄС затвердив “торговельний безвіз” для України, продовживши безмитну та безквотну торгівлю. Оновлені умови набули чинності 6 червня і діятимуть до 5 червня 2025 року.