Україна евакуювала 31 громадянина з Ірану: операція ГУР та МЗС

Про це повідомили у Головне управління розвідки України у Telegram
24 червня 2025 року Головне управління розвідки та Міністерство закордонних справ України успішно евакуювали 31 українця з Ірану. Цю інформацію оприлюднили у Telegram-каналі ГУР.
Серед евакуйованих осіб – 5 чоловіків, 12 жінок та 14 дітей. Процес евакуації був організований за дорученням президента Володимира Зеленського.
У ГУР підкреслили, що ця операція стала завершальним етапом комплексних заходів, спрямованих на порятунок українських громадян з небезпечних зон в Ізраїлі та Ірані.
Для українців, які наразі перебувають в Ірані і планують повернення на батьківщину, доступна допомога Посольства України в Ірані.
“Україна й надалі вживатиме всіх можливих заходів для захисту своїх громадян – незалежно від їхнього місця перебування. Безпека кожного українця – пріоритет держави.”
Раніше президент Зеленський повідомляв, що напередодні атак США на ядерні об’єкти в Ірані, Україна евакуювала 176 громадян з Ізраїлю до Єгипту. Серед евакуйованих були також громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.
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