Україна евакуювала громадян перед атаками США на ядерні об'єкти Ірану

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Напередодні атаки США на ядерні об’єкти в Ірані, Україна успішно евакуювала 176 своїх громадян з Ізраїлю до Єгипту. Цю інформацію оприлюднив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі. Серед евакуйованих також були громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.

Зеленський зазначив, що триває процес евакуації громадян з Ірану до Азербайджану.

“Реагуємо на кожне звернення і продовжимо евакуаційні заходи. Доручив МЗС України та розвідці забезпечити всі можливості для необхідного захисту наших людей на Близькому Сході та в регіоні Затоки.” – Володимир Зеленський

В ніч на 22 червня американські військові завдали удару по трьом ядерним об’єктам в Ірані, розташованим у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп повідомив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану. Він також зазначив, що атаковані об’єкти “були повністю знищені”. Трамп попередив, що у разі відмови Тегерана від миру, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за проведені удари.

Водночас, заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для США.

19 червня у Білому домі було оголошено, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом наступних двох тижнів, залежно від результатів переговорів з Іраном щодо його ядерної програми, які можуть відбутися найближчим часом.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.