Евакуація українців з Ізраїлю та Ірану через загострення на Близькому Сході

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Дипломати українського посольства в Ізраїлі вже здійснили евакуацію ряду громадян, які терміново цього потребували. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході, за дорученням міністра Андрія Сибіги, дипломатична служба проводить цілодобовий моніторинг ситуації та звернень українців, які бажають виїхати в безпечні регіони або повернутися додому.

“Дипломати посольства України в Державі Ізраїль вже евакуювали низку громадян, які нагально цього потребували.”

Станом на ранок 18 червня, на гарячу лінію посольства надійшло понад 400 звернень від українців, які отримали консультації щодо можливих шляхів евакуації. Посольство формує список для евакуації, а всі необхідні інструкції доступні на офіційних ресурсах дипустанови.

На ранок 18 червня 293 громадянина України підтвердили намір залишити Ізраїль за допомогою посольства. Також 85 громадян виявили бажання покинути Іран, серед яких 10 іноземців, які мають дозвіл на постійне проживання в Україні.

“Департамент консульської служби МЗС і посольства України в Ізраїлі та Ірані опрацьовують низку шляхів евакуації громадян, як окремими рейсами, так і спільно з партнерами. Дипломати також продовжують уточнення даних громадян та вирішення організаційних питань.”

Посольства України в Ізраїлі та Ірані продовжують моніторинг ситуації та надання консульської допомоги українцям.

Раніше стало відомо, що Польща евакуювала першу групу людей з Ізраїлю. Серед близько 160 пасажирів, які дісталися Польщі через Єгипет, були й українці. У зв’язку з різким погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході, МЗС настійно рекомендує українцям залишити територію Ізраїлю та Ірану до стабілізації ситуації в регіоні.

Посольство України в Ізраїлі та Посольство України в Ірані формують евакуаційні списки та розробляють варіанти евакуації громадян.

17 червня в Тель-Авіві розпочалася евакуація громадян Литви, Латвії та Естонії з Ізраїлю. Раніше Словаччина евакуювала громадян кількох країн з Йорданії та Ізраїлю через загострення ситуації на Близькому Сході. Загалом до Словаччини прибули 73 особи.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, до повного виконання завдання.

Після атаки Ізраїлю ряд країн закрили свій повітряний простір. Іран у відповідь запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

Пізніше 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати в причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці обвинувачення та закликав Тегеран сісти за стіл переговорів щодо ядерної програми.