Українці на російсько-грузинському кордоні: евакуація та допомога від МЗС України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Міністерство закордонних справ України повідомило про те, що на російсько-грузинському кордоні утримуються українці в неналежних умовах. Ці громадяни були депортовані з Російської Федерації після відбуття покарання на її території.

У коментарі МЗС зазначили, що консульська посадова особа українського посольства в Грузії відвідала пункт пропуску, де зустрілася з керівником прикордонної частини та доставила гуманітарну допомогу.

Дипломати України активно працюють над вирішенням цієї ситуації. Завдяки налагодженому механізму контрольованого транзиту вже вдалося евакуювати частину українців.

Зокрема, 21 червня троє українців прибули до Молдови, а 25 червня – ще дев’ятеро. На 27 червня запланована евакуація ще 14 осіб.

Посольство України в Грузії підтримує постійний зв’язок з Міністерством внутрішніх справ Грузії та міжнародними організаціями для надання гуманітарної та медичної допомоги, а також для забезпечення належних умов для українських громадян.

Ситуація перебуває під особливим контролем Департаменту консульської служби МЗС України.