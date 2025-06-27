Україна збільшує далекобійні операції з тисячами дронів у 2025 році

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Два тижні тому було прийнято важливе рішення про суттєве збільшення кількості далекобійних операцій. Міністр оборони Рустем Умєров поділився цією інформацією під час зустрічі з журналістами.

Умєров зазначив, що наразі триває підготовка до контрактування нових десятків тисяч далекобійних дронів, що дозволить підвищити інтенсивність та масштаб ударів.

Він також розповів, що минулого року Україна розробила план для системних далекобійних операцій і уклала контракти на постачання кількох десятків тисяч дронів (deepstrike). Це дало змогу регулярно завдавати високоточні удари по критичних цілях у глибині ворога.

Усі поставки дронів відбуваються за графіком, а виконання операцій здійснюється щоденно відповідно до затверджених планів, пояснив міністр.

Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський раніше повідомив, що з січня по травень 2025 року Сили безпілотних систем разом з іншими підрозділами атакували ряд об’єктів у глибокому тилу Росії. За попередніми оцінками, загальні втрати Росії внаслідок цих ударів перевищили 10 мільярдів доларів.

Головком також зазначив, що ефективність операцій “DeepStrike” оцінюється як співвідношення 1 до 15, тобто на кожен витрачений долар припадає близько 15 доларів збитків для Росії.