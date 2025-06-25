Нова категорія у реєстрі збитків для нерухомості на окупованих територіях України

Про це повідомила пресслужба порталу цифрових держпослуг “Дія”

Міжнародний реєстр збитків розширив свої можливості, додавши нову категорію для реєстрації заяв. Ця категорія стосується втрати контролю та доступу до нерухомості на тимчасово окупованих територіях України, які перебувають під контролем Росії. Про це повідомила пресслужба порталу цифрових державних послуг “Дія”.

“Через злочинну агресію Росії мільйони українців були змушені покинути свої домівки. Частина з них усе ще залишається на окупованих територіях. Держава-терорист повинна заплатити за страждання кожного українця і кожної українки.” – Пресслужба порталу “Дія”

У реєстрі з’явилася нова категорія А3.6, яка охоплює “Втрату доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях”. Вона призначена для власників або співвласників нерухомості, які втратили доступ до своїх об’єктів після 24 лютого 2022 року через окупацію.

Заяви можна подавати на житлову та нежитлову нерухомість через портал “Дія”. Для цього потрібно надати інформацію про об’єкт, дані про право власності, обставини втрати доступу або контролю, а також докази цих обставин. Важливо також вказати бажаний розмір компенсації.

Після обробки заяви вона буде внесена до реєстру. Коли буде створено механізм компенсації, заяви разом з доказами передадуть до відповідної комісії для розгляду та ухвалення рішення про виплату компенсації.

Інформація про реєстр збитків

8 листопада 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що стосується Реєстру збитків, завданих Росією. Цей документ має на меті захист прав та інтересів України та її громадян, дозволяючи подавати інформацію про збитки, завдані війною, та сприяючи створенню механізмів компенсації.

22 березня 2024 року в Києві відкрили Офіс реєстру збитків, де працюватимуть близько 10 фахівців, включаючи юристів та комунікаційників. Вони незабаром почнуть приймати заявки на компенсацію від постраждалих. Виконавчий директор Реєстру збитків Маркіян Ключковський зазначив, що Офіс розпочне з обробки заяв першої категорії – збитків за знищене житло.

2 квітня реєстр став доступним у застосунку “Дія”. Українці можуть подавати заяви про знищене або пошкоджене нерухоме майно, таке як приватні будинки, квартири, дачі та інші житлові приміщення. Для подачі заяви необхідно бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади.

Загалом реєстр збитків прийматиме заяви за понад 40 категоріями, включаючи загибель людей, катування, сексуальне насильство, тілесні ушкодження, примусове переміщення, втрату майна та доходу, пошкодження критичної інфраструктури, а також збитки, завдані історико-культурній спадщині та довкіллю.