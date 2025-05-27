Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Павло Паліса, заступник керівника Офісу президента України, оголосив про можливість розширення програми “Контракт 18-24” у Силах оборони, включивши до неї спеціальності для операторів дронів різних типів.

У своєму повідомленні в Telegram Паліса підкреслив: “Ми розглядаємо можливість розширення програми 18–24 на спеціальності, пов’язані з дронами. Я вважаю, що контракт має бути більш тривалим – наприклад, на два роки, оскільки термін навчання та адаптації пілота значно перевищує терміни для піхотних спеціальностей”.

За його словами, 80% уражень російської техніки та особового складу є результатом роботи дронів, що свідчить про критичну важливість цієї спеціальності в умовах сучасної війни.

Проєкт “Контракт 18-24” був офіційно запущений Міністерством оборони України в лютому 2025 року. Ця програма надає можливість молодим людям віком від 18 до 24 років укласти контракт на один рік служби в Силах оборони.

Добровольці отримують 1 мільйон гривень, виплачуваний у три етапи, а також додаткові виплати за участь у бойових діях. Крім того, контракт передбачає ряд соціальних пільг, а після завершення служби учасникам гарантується 12 місяців звільнення від мобілізації.