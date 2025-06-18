Розширення мережі платних камер у слідчих ізоляторах України у 2025 році

Як повідомляє в інтерв’ю виданню Цензор.НЕТ

В Україні планується розширення мережі платних камер у слідчих ізоляторах. У минулому році держава отримала 16 мільйонів гривень від надання таких послуг особам, які перебувають під вартою. Про це повідомив заступник міністра юстиції України Євген Пікалов в інтерв’ю.

За його словами, платні камери з покращеними умовами утримання користуються великим попитом – 93% від загальної кількості. Станом на травень в Україні функціонувало 83 платні камери, що вміщують 201 ліжко-місце.

“Загалом станом на травень в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України функціонувало 83 платні камери на 201 ліжко-місце.” – Євген Пікалов

Планується відкриття нових платних камер у слідчих ізоляторах Києва, Чернігова, Одеси, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рогу.

“У 2024 році за платні послуги з надання місць у платних камерах отримано доходи в сумі 16 374,1 тисячі гривень, найбільше отримали коштів Київський СІЗО – 7 779,9 тисячі гривень, Одеський СІЗО – 1 680,7 тисячі гривень та Львівська УВП (№ 19) – 1 050,0 тисяч гривень. Протягом січня-квітня 2025 року за платні послуги з надання місць у платних камерах отримано 6 223,4 тисячі гривень, серед яких найбільші доходи в Київському СІЗО – 2 673,0 тисяч гривень та Одеському СІЗО – 770,0 тисяч гривень”,

– зазначив заступник міністра.

Він також підкреслив, що окремих камер для міністрів, депутатів чи суддів не існує.

“Я можу допускати, що є якісь корупційні прояви. Але підрозділи внутрішньої безпеки для того і створені, щоб це виявляти та з цим явищем боротись.” – Євген Пікалов

Ініціатива запровадження платних камер була реалізована Міністерством юстиції у травні 2020 року. Як зазначав тодішній міністр Денис Малюська, основні цілі цього проєкту – зменшення корупції та забезпечення додаткового фінансування для слідчих ізоляторів, оскільки бюджетних коштів недостатньо.