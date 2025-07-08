Зеленський підписав нові санкції проти Росії у відповідь на агресію

Як опубліковано на сайті президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази, які вводять нові санкції проти російських компаній та фізичних осіб, а також тих, хто підтримує агресію Росії проти України. Ці обмеження повністю узгоджені з санкціями Європейського Союзу.

Укази були опубліковані на офіційному сайті президента. Україна розширила санкційний список, включивши до нього осіб з Росії, Білорусі, Китаю та інших країн. Серед тих, хто потрапив під санкції, – російський льотчик Олександр Азаренков, який брав участь в атаці на лікарню «Охмадит», а також виробник бойових роботів ТОВ “Гуміч”. Ці заходи відповідають 15-му пакету санкцій ЄС проти Росії.

Крім того, Зеленський запровадив санкції проти осіб з Росії, Китаю, Туреччини та інших держав. До списку потрапили Центр “ВОЇН”, що займається військово-патріотичним вихованням на окупованих територіях, та ТОВ “Південний флот”, яке займається перевезенням російської нафти тіньовим флотом. Ці обмеження відповідають 16-му пакету санкцій ЄС.

Також під санкції потрапили компанії з Росії, Китаю, Туреччини та інших країн, зокрема золотодобувна компанія “Петропавловськ” і китайська Skywalker Technology Co. Ltd, яка виробляє дрони для Росії. Ці заходи синхронізовані з 17-м пакетом санкцій ЄС.

8 липня президент Зеленський запровадив санкції проти п’яти китайських компаній, деталі яких були виявлені в ударних безпілотниках, що Росія використовує для атак на Україну.

Наразі Європейський Союз працює над впровадженням 18-го пакету санкцій проти Росії, однак Словаччина блокує його через необхідність знайти компроміс щодо негативних наслідків для своєї країни у зв’язку з законодавством RePowerEU.

Основні положення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який передбачає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних із проєктом “Північний потік”.

Енергетика та газ

Заборонено всі транзакції, пов’язані з Nord Stream 1 і 2: оператори з ЄС не можуть здійснювати прямі чи непрямі угоди через ці трубопроводи.

Встановлено ціновий ліміт на нафтопродукти – знижено з 60 до 45 доларів за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

Розширено список “тіньового флоту”: додано ще 77 танкерів, які перевозили нафту поза законами.

Заборонено імпорт нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.

Фінанси та банківська сфера

Обмеження SWIFT трансформовано у повну заборону транзакцій для 22 російських банків та операторів із третіх країн, які допомагають обходити санкції.

Накладено санкції на Російський фонд прямих інвестицій (RDIF) та його дочірні структури.