Відповідний указ розміщений на сайті президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яке розширює санкційні списки. Серед нових об’єктів санкцій опинився дитячий табір “Артек”, що знаходиться в окупованому Криму.

Цей указ був опублікований на офіційному сайті президента України.

Нагадаємо, що “Міжнародний дитячий центр “Артек” з моменту окупації Криму перебуває під контролем Міністерства освіти Російської Федерації.

Крім табору “Артек”, під санкції також потрапили інші освітні установи та 48 фізичних осіб.

Раніше повідомлялося, що російські військові, які брали участь у війні проти України, проходять реабілітацію в дитячому таборі “Артек” на південному узбережжі окупованого Криму.

Історія та статус табору “Артек” в окупованому Криму

Після окупації Криму російська влада “націоналізувала” дитячий центр “Артек”, передавши його майно у федеральну власність Росії.

У відповідь на ці дії Міністерство закордонних справ України звернулося до ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій з закликом засудити передачу “Артеку” у власність Росії.

У 2006 році між урядом України та ЮНЕСКО була підписана угода, яка надала “Міжнародному дитячому центру “Артек” статус центру під егідою ЮНЕСКО.

У квітні 2015 року прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за фактом “націоналізації” “Артеку”.

У 2016 році Оболонський районний суд Києва наклав арешт на майно “Артеку”.

Після окупації Криму табір “Артек” переїхав на материкову частину України, розташувавшись у Пущі-Водиці під Києвом. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну заклад евакуювали на Закарпаття.

Міжнародні санкції проти табору “Артек”

Європейський Союз також запровадив санкції щодо табору “Артек”, який з моменту окупації півострова контролюється Міністерством освіти Російської Федерації.

У серпні 2023 року Сполучені Штати Америки ввели санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб з Росії, які були причетні до примусового вивезення дітей з України. У цей список потрапила і “Федеральна державна бюджетна освітня установа “Міжнародний дитячий центр “Артек”.