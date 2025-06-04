Відрахування аспірантів у 2025 році через мобілізацію та нові освітні правила в Україні

Про це в інтерв’ю “24 каналу” розповів

У 2025 році українські університети відрахували приблизно від чотирьох до пʼяти тисяч аспірантів, які вступили у 2022–2023 роках. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю “24 каналу”.

Він зазначив, що у 2023 році до аспірантури вступили 18 тисяч осіб, що вдвічі більше, ніж у довоєнні роки. Це свідчить про зростання інтересу до наукової діяльності серед молоді.

“Наразі не маю остаточних цифр, але знаю, що приблизно чотири–пʼять тисяч вже не є аспірантами з різних причин. Їх відрахували цьогоріч.” – Михайло Винницький

За словами Винницького, частина відрахувань пов’язана з загальнонаціональною перевіркою, а частину рішень ухвалюють самі університети. Наприклад, Луцький національний технічний університет відрахував тисячу студентів-чоловіків минулого року.

Важливо зазначити, що у травні 2024 року набув чинності закон про мобілізацію, який позбавив чоловіків, що здобувають другу чи третю вищу освіту, права на відстрочку.

“Маємо приклади, коли університети самі бачать, що до них прийшли аспіранти, які не виконують освітню програму, не пишуть статей чи дисертацій, не займаються дослідженнями.” – Михайло Винницький

Відстрочка для освітян у 2025 році

У квітні 2025 року Уряд затвердив законопроєкт, що вносить зміни до Закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, які стосуються прав студентів та педагогів. Ці зміни розширюють перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації, і тепер їх мають розглянути у Верховній Раді.

Згідно з проєктом, від мобілізації пропонують звільнити:

учнів ПТУ та студентів коледжів, які вступили не пізніше ніж за рік до досягнення граничного призовного віку;

студентів університетів, які вперше здобувають освіту на певному рівні;

докторантів, інтернів та лікарів-резидентів, які вперше навчаються на відповідному рівні;

наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, які працюють щонайменше на 0,75 ставки в закладах вищої, фахової передвищої, професійно-технічної, загальної середньої та позашкільної освіти, а також у наукових установах.

Крім того, відстрочку можуть надати тим, хто на момент вступу до закладу освіти не досяг 25-річного віку, вперше здобуває освітній рівень та навчається на денній або дуальній формі.

Проєкт також передбачає надання права на відстрочку педагогам позашкільної освіти, які керують гуртками (зокрема, екологічними, технічними та військово-патріотичними), якщо вони були працевлаштовані на основній роботі до початку 2025 року.

Водночас, чоловіки віком від 25 років, які вдруге навчаються на тому самому або нижчому рівні освіти, а також ті, хто навчається за кордоном після 24 лютого 2022 року, не зможуть отримати відстрочку.