Кабмін продовжив пільгові кредити 1% для бізнесу в зонах воєнного ризику

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України

Кабінет Міністрів України ухвалив важливе рішення щодо продовження пільгової ставки 1% річних для бізнесу, що функціонує в зонах високого воєнного ризику. Тепер ця ставка буде діяти протягом п’яти років з моменту отримання кредиту, після чого вона підвищиться до 5% річних. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Юлія Свириденко, Перша віцепрем’єрка та Міністерка економіки, зазначила: «Ми розширили термін, протягом якого компанії можуть користуватися кредитом під 1%. Це надає бізнесу більше стабільності та можливостей для інвестування зекономлених коштів у розвиток». Таке рішення має на меті підтримати підприємства, які опинилися в складних умовах.

Зони високого воєнного ризику, за словами Свириденко, отримують понад 20% усіх кредитів в рамках програми «5-7-9%». Для багатьох підприємств це є єдиною можливістю підтримувати свою діяльність, тому продовження пільгової ставки є важливим кроком для забезпечення їх фінансової стабільності.

До таких зон належать області, райони та громади, які зазнають або зазнали бойових дій, регулярних атак, або розташовані безпосередньо біля фронту. Серед них – окремі райони Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей, а також майже всі території Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

У перші місяці 2025 року бізнес отримав 11,2 тисячі пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 35,4 млрд грн, з яких 7,5 млрд грн було виділено для підприємств у зонах високого воєнного ризику.

Програма «Доступні кредити 5-7-9%» є частиною стратегії розвитку українського виробництва під гаслом «Зроблено в Україні». Вона спрямована на підтримку мікро-, малого та середнього бізнесу шляхом здешевлення кредитів через державні компенсації або гарантії. Реалізація програми відбувається через Фонд розвитку підприємництва та уповноважені банки.